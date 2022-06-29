暈的原因眾多，當中可再細分為暈與眩暈。尋根究柢，針對暈與眩暈病因，配合中醫辨證論治，才能把調理說得清，把針灸目的講得明白。

暈廣義可視為暈與眩暈統稱，狹義暈為頭部昏脹、精神難以集中；眩暈則自覺如置舟中，天旋地轉。暈多因腦部供血不足，可因為腦及頸動脈血管阻塞，或心臟病患無力泵血至大腦所致。眩暈可因為大腦病患，例如腦腫瘤等，或內耳前庭或聽神經出現問題，產生錯誤平衡信息致地動天旋感覺。故此，暈與眩暈，可兼涉心血管、血液、大腦及內耳等問題，成因可簡單至體虛羸弱，或嚴重至心臟衰弱及大腦病患。

中醫有病機名言「諸風掉眩，皆屬於肝」，意指目眩天旋，可因為肝功能失常，其中常見包括肝陽上亢及肝血不足等證型。若因繁勞加重、休息不足，發作每每伴見情志怒憤、面紅目赤、口苦便秘、腰膝痠軟，證型多為肝陽上亢，常規治療外可配合飲用中藥茶包，作用加快及鞏固療效：材料杭菊5克、草決明3克，每天早上焗水飲用。若面色青白、唇白無華、懶言神疲，則多為氣血虧虛型，輔助茶療可多焗服南棗杞子水，使用南棗3枚剪開、杞子3克，早上滾熱水焗並飲用。

除此之外，除肝臟為病外，病患者若並見濕氣困重，平常眩暈發作之餘多有痰涎增多、腸胃脹滯、大便污穢不爽者，此為痰濕兼證。飲食宜多烹煮茯苓白朮等藥膳，例如以茯苓、白朮、菖蒲、川芎、明天麻各10克，燉煮瘦肉或煎過大魚頭半個，有祛痰驅風止暈作用。

在穴位按摩方面，若心臟或血液系統為病，可輔助治療按壓內關穴；風痰天旋地轉者按小腿穴位豐隆穴；耳水不平衡或耳石症者，按壓耳屏前的聽門或聽會穴。頭部局部除太陽穴外，亦可按摩率谷穴位。對於亞健康無器質病變者，中醫藥茶及按穴有良好治暈作用；若涉及心血管疾病，則應先諮詢註冊中醫意見，以減低中西醫治療間的用藥衝突，並增強協同療效。

▲ 中醫治暈