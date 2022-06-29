內地入境隔離 14+7大減至7+3 促各地嚴格執行 餐飲旅遊板塊抽升 中國版 2022/06/29 分享： 分享： 國家衞健委昨日（28日）發布第九版新冠肺炎防控方案，調整密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將原本「14+7」縮短至「7+3」。衞健委促各地嚴格執行，不一致的措施限期清理。 受消息提振，內地股滙齊升，滬指 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 衞健委寬隔離期 涉3方面考量 今日 衞健委寬隔離期 涉3方面考量 滬迪士尼明重開 料旅業加速復甦 今日 滬迪士尼明重開 料旅業加速復甦 京滬零新增 機票酒店預訂回暖 今日 京滬零新增 機票酒店預訂回暖 你可能感興趣 衞健委寬隔離期 涉3方面考量 今日 01:00 衞健委寬隔離期 涉3方面考量 滬迪士尼明重開 料旅業加速復甦 今日 01:00 滬迪士尼明重開 料旅業加速復甦 京滬零新增 機票酒店預訂回暖 今日 01:00 京滬零新增 機票酒店預訂回暖 疫情 新冠肺炎 成交 肺炎 美元 冠狀病毒 酒店 A股 餐飲 記者