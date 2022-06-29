國家衞健委昨日（28日）發布第九版新冠肺炎防控方案，調整密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將原本「14+7」縮短至「7+3」。衞健委促各地嚴格執行，不一致的措施限期清理。

受消息提振，內地股滙齊升，滬指

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