LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 行政人員版 2022/06/29 分享： 分享： 電動車市場近年發展迅速，連帶配套設備，如電池充電器也成為潛力領域。消費類電子產品製造商LG宣布，已收購韓國AppleMango的電動車電池充電器製造商，正式開拓電動車充電業務。 AppleMango於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 今日 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 2022/06/28 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 2022/06/28 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 2022/06/27 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 2022/06/27 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 商業 LG 產品 電動車 社會民生