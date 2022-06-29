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LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務

行政人員版 2022/06/29

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電動車市場近年發展迅速，連帶配套設備，如電池充電器也成為潛力領域。消費類電子產品製造商LG宣布，已收購韓國AppleMango的電動車電池充電器製造商，正式開拓電動車充電業務。

AppleMango於

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欄名 : 科技新知

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