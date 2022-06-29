SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 行政人員版 2022/06/29 分享： 分享： 地球軌道上，估計目前約有4,800顆以上衛星運行。SpaceX計劃發射更多衛星，增加旗下Starlink服務覆蓋率。惟競爭者亞馬遜（Amazon）早前致函美國聯邦通信委員會（FCC），表示競爭對手 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 今日 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 2022/06/28 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 2022/06/28 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 2022/06/27 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 2022/06/27 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 Amazon SpaceX