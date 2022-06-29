美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 行政人員版 2022/06/29 分享： 分享： 【本報訊】全球遊戲產業增長迅速，帶動電子遊戲設計師的市場需求上升。美國勞工統計局數據顯示，電子遊戲設計師的年薪中位數為79,890美元（逾62萬港元），並預測2030年該領域的就業人數，將比2020年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 2022/06/28 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 2022/06/27 招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 工作場所養動物培養員工同理心 2022/06/24 工作場所養動物培養員工同理心 長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 2022/06/23 長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 研究倡僱主4招 改善員工精神健康 2022/06/22 研究倡僱主4招 改善員工精神健康 職業生涯 職場技能 美國 行業 設計 遊戲 設計師 美元