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美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬

行政人員版 2022/06/29

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【本報訊】全球遊戲產業增長迅速，帶動電子遊戲設計師的市場需求上升。美國勞工統計局數據顯示，電子遊戲設計師的年薪中位數為79,890美元（逾62萬港元），並預測2030年該領域的就業人數，將比2020年

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欄名 : Good Job Insight

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