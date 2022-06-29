香港故宮文化博物館本周六（2日）正式開放予公眾參觀，展出來自北京故宮博物院的914件館藏，包括166件「國寶級」文物。館長吳志華表示，開幕展中9個展覽廳的布展工作亦已完成，所有展出文物昨晚已全部入櫃，

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