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故宮館周六開放 所有展品已入櫃

首月售近10萬張門票 參觀者須安檢

港聞版 2022/06/29

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香港故宮文化博物館本周六（2日）正式開放予公眾參觀，展出來自北京故宮博物院的914件館藏，包括166件「國寶級」文物。館長吳志華表示，開幕展中9個展覽廳的布展工作亦已完成，所有展出文物昨晚已全部入櫃，

...

報道系列 : 回歸25周年

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