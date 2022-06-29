故宮館周六開放 所有展品已入櫃 首月售近10萬張門票 參觀者須安檢 港聞版 2022/06/29 分享： 分享： 香港故宮文化博物館本周六（2日）正式開放予公眾參觀，展出來自北京故宮博物院的914件館藏，包括166件「國寶級」文物。館長吳志華表示，開幕展中9個展覽廳的布展工作亦已完成，所有展出文物昨晚已全部入櫃， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 回歸25周年 相關文章 973號巴士加設兩站 直達故宮館 今日 973號巴士加設兩站 直達故宮館 特別版「幻彩詠香江」 添4大元素 今日 特別版「幻彩詠香江」 添4大元素 的士「25」字型列陣 賀回歸 今日 的士「25」字型列陣 賀回歸 你可能感興趣 973號巴士加設兩站 直達故宮館 今日 01:00 973號巴士加設兩站 直達故宮館 特別版「幻彩詠香江」 添4大元素 今日 01:00 特別版「幻彩詠香江」 添4大元素 的士「25」字型列陣 賀回歸 今日 01:00 的士「25」字型列陣 賀回歸 餐廳 門票 西九文化區 故宮文化博物館