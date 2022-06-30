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猶如家人

副刊版 2022/06/30

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外籍傭家庭傭工在香港公營醫療系統，得到跟港人同等待遇，這安排合情合理，因她們對香港貢獻良多。主要問題是某些僱主遇上外傭患重病時，便把她辭退，被迫離港因而失去接受醫療的機會。

然而，今天所見卻是另一鮮見問題。

來自菲律賓、年屆六十多歲的Teresa，仍留港當外傭，陪伴她來看病的，竟是三十多歲少主。她驕傲地說，少主是她一手帶大，自手抱嬰兒開始，一直照顧至今，相信他們關係密切，猶如母子一般。她雖患肺癌並已擴散，但在標靶藥控制下，生活正常，也相信在一段較長時間內，能維持現狀。本可以很快給她開藥兼說再見，只是心裏隱隱覺得有一個問題尚未解決。

醫生以英文問道：「你現時的情況穩定，可以放心，但長遠來說，你想回到家人身邊，還是繼續留港？」Teresa想不到醫生會提出這個問題，於是也坦白地回答：「我很想回家，但我老闆亦即他（指少主）媽媽想我留港醫治，他們待我如家人一般。」聽到這點，也替她高興，但醫生仍要誠實地告知Teresa：「現時沒有問題，但標靶藥也會失效，屆時你便要決定回到老家的家人身邊，還是留在香港『家人』身邊？」

甚麼才是「家人」？定義上，有血緣或婚姻關係，才稱得上家人，法律上、道德倫理上亦是如此。家人有基本責任互相關懷照顧，但是多年的關懷照顧，並不代表能變成「家人」。

當人生剩下有限日子，到底Teresa應與哪些「家人」共度？猶如「家人」是否已足夠？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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