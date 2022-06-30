投資策略 知易行難 物業長綫 安居致富 地產版 2022/06/30 分享： 分享： 筆者最近被問及最多的問題，莫過於是否買樓入市良機？不少是上車的年輕人，或是想改善居住環境的換樓客！背景當然是近期經濟氣氛欠住，俄烏戰爭及疫情令全球通脹升溫，利息趨升。又有不少報道指美國政府可能出現衰退 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 鞏固金融地位 修正過時政策 2022/06/29 鞏固金融地位 修正過時政策 控疫建屋通關都搞好 那怕人才不來？ 2022/06/28 控疫建屋通關都搞好 那怕人才不來？ 發展商積極推盤 下半年樓市何去何從？ 2022/06/28 發展商積極推盤 下半年樓市何去何從？ 房屋土地難題 交4人組處理 2022/06/27 房屋土地難題 交4人組處理 工廈市場冀下半年收復失地 2022/06/24 工廈市場冀下半年收復失地 儲蓄 世紀21 物業市場 李峻銘 學費 日圓 移民 美元 香港