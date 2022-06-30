投資策略 知易行難 物業長綫 安居致富

筆者最近被問及最多的問題，莫過於是否買樓入市良機？不少是上車的年輕人，或是想改善居住環境的換樓客！背景當然是近期經濟氣氛欠住，俄烏戰爭及疫情令全球通脹升溫，利息趨升。又有不少報道指美國政府可能出現衰退

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