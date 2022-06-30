聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領

人氣女團COLLAR自今年4月獲寶礦力水特委任為首隊香港女團代言人，品牌在7月再推出一系列「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」，邀來本地新晉插畫團隊FAF為COLLAR創作漫畫造型，同樣充

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