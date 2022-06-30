疫下封關重創 港機場風光不再

航空評級公司Skytrax日前公布今年的全球機場排名，香港國際機場排第20，比起去年大跌10位。頭5位分別是大家熟悉的多哈機場、東京羽田機場、新加坡樟宜機場、東京成田機場、首爾仁川機場。

全球機場排名 港跌至20位

為甚麼香港國際機場的排名會大跌？這個排名以去年9月至今年5月的調查為本，當香港實行極嚴苛的抗疫措施，特別是今年1至4月，每天只有幾千人來往香港，這個以投票作排名的Skytrax指標，自然會反映很少旅客和航班這事實。在2020年，新加坡的樟宜機場名列第一，指它為旅客連繫200個城市，每星期有來自80間航空公司、5,000班到境及離境的航班。

曾經歷香港國際機場開幕的朋友，看到現時機場大樓內十室九空，很多商舖沒有營業、關門大吉，相信會感到相當傷感。有朋友打算在離開香港時買免稅煙，結果當然是買不到，甚至不少洗手間也關閉，如此情況下，排名當然下跌；亦有朋友感歎，這個曾經名列第一（2001至2005年、2007年、2008年、2011年）的機場會淪落到如此地步。

有人說，當香港與外地通關後，航空樞紐的地位及排名便會回來。這當然可能如此，但當旅客使用過其他機場後，就會有比較，選擇多了，便不一定要選香港，或其他機場帶來的體驗令他們難以忘懷。

在防疫的過程中過於單一，沒考慮對經濟及香港長遠競爭力的影響，斷了的聯繫要再建立起來，需要一定時間，而有些聯繫更可能一去不返，因為聯繫是雞與蛋的問題，有了一些聯繫，接駁其他新的城市會容易得多。

航班熔斷縱放寬 仍沒必要

4月時有多班航班被熔斷，包括知名的卡塔爾航空、新加坡航空、阿聯酋航空等，它們在2021年最佳航空公司分別排名第一、第二和第四，管理水平不容懷疑；倒令人感到困惑的是，最初只要航班中有3名乘客確診，便要停飛一星期，那些訂好了隔離酒店、做好核酸檢測的乘客，便要重新安排，也許一星期後也不能回港，因為累積旅客相當多，也要再花上很多金錢。

雖然熔斷機制自5月起已稍為放寬，但仍然是一個不必要、沒有科學根據的機制，罰款已相當足夠，絕對不用賠上航班上的幾百位乘客。

踏入7月，隔離酒店相當緊張，媒體說有不少內地人取道香港返回內地，令房價被炒高；而9月時大學開學，8月將有大量內地生來港檢疫，這個措施是否有必要？可否家居隔離？大學可否提早開放宿舍，讓將會開學的學生檢疫，以減低對檢疫酒店的需求？檢疫酒店也是否應以港人優先？

這個機場排名值得留意的是，在頭10位的機場中，日本佔了3位，分別是第二位的羽田機場、第四位的成田機場、第10位的關西機場，而名古屋機場也排第12位，而香港機場的排名比廣州機場更低兩位。近年新加坡在多項排名超越香港，儼然是一個出色的品牌，而香港卻不幸地與「封閉」、「用上不必要的檢疫政策」等劃上等號。

抗疫經濟並行 才是管治王道

香港國際機場最近一次排名第一，已是2011年的事情，疫情以及一些人為措施對香港的傷害，恐怕又需要另一個10年才可以復原。這機場排名其實也反映了政府管治，抗疫和經濟並行才是王道，單是關門大吉抗疫，又有多難呢？

▲ 日前公布的今年全球機場排名中，香港國際機場排第20，比起去年大跌10位。（資料圖片）