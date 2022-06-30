芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成

疫情爆發影響全球芯片供應，不少企業為獲得芯片，不惜從非法途徑採購。有報告指出，去年的芯片電滙欺詐案按年升4成至101宗，而且多數騙案的源頭都是來自中國經紀。

全球信息服務企業ERAI對芯片行業造假和欺詐

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