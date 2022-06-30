芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 行政人員版 2022/06/30 分享： 分享： 疫情爆發影響全球芯片供應，不少企業為獲得芯片，不惜從非法途徑採購。有報告指出，去年的芯片電滙欺詐案按年升4成至101宗，而且多數騙案的源頭都是來自中國經紀。 全球信息服務企業ERAI對芯片行業造假和欺詐 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 今日 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 2022/06/29 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 2022/06/29 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 2022/06/28 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 2022/06/28 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 科技行業 科技硬件 科技軟件 晶片 罪案 欺詐罪 疫情 採購 偽造