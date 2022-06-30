Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 行政人員版 2022/06/30 分享： 分享： 經典手機遊戲Pokémon Go的開發商Niantic，宣布進入體育世界，將會推出NBA授權開發的AR手機遊戲NBA All-World。該企預告，遊戲是將「NBA生活融合現實世界的元宇宙」，玩家可以 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 今日 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 2022/06/29 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 2022/06/29 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 2022/06/28 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 2022/06/28 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 AR 元宇宙 籃球 NBA