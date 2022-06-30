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Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球

行政人員版 2022/06/30

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經典手機遊戲Pokémon Go的開發商Niantic，宣布進入體育世界，將會推出NBA授權開發的AR手機遊戲NBA All-World。該企預告，遊戲是將「NBA生活融合現實世界的元宇宙」，玩家可以

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