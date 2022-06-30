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譚允芝獲任 港故宮館董事局主席

政治版 2022/06/30

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香港故宮文化博物館甫開幕，西九文化區管理局昨日宣布，董事局委任前大律師公會主席譚允芝，接替現任主席陳智思，擔任香港故宮文化博物館董事局主席，任期兩年，今年9月1日履新。

譚允芝為資深大律師，現任通訊事務

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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