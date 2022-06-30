譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 政治版 2022/06/30 分享： 分享： 香港故宮文化博物館甫開幕，西九文化區管理局昨日宣布，董事局委任前大律師公會主席譚允芝，接替現任主席陳智思，擔任香港故宮文化博物館董事局主席，任期兩年，今年9月1日履新。 譚允芝為資深大律師，現任通訊事務 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 2022/06/29 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 2022/06/28 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 嚴剛檢測曲折離奇 兩日陽性又轉陰 2022/06/27 嚴剛檢測曲折離奇 兩日陽性又轉陰 陳祖恒接替林宣武 掌生產力局 2022/06/25 陳祖恒接替林宣武 掌生產力局 賀一誠否認「躺平」 指鄰埠是「樣辦」 2022/06/24 賀一誠否認「躺平」 指鄰埠是「樣辦」 政治 譚允芝 陳智思 唐英年 故宮文化博物館 西九文化區管理局 酒店 立法會 西九文化區 M+