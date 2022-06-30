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東薈城名店倉 × LuLu豬 打造「夏日綠『豚』園」

行政人員版 04:00 2022/06/30

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又到咗炎炎夏日，黛安聽公關姊妹講，東薈城名店倉喺7月22日至8月31日將聯乘罐頭豬LuLu，打造「夏日綠『豚』園」主題活動。LuLu豬屆時會化身成可愛嘅蘑菇、蜜蜂及綿羊LuLu豬等，穿梭於8大主題打卡裝置，包括「奇幻蘑菇屋」、「快『趣』蘿蔔田」及「花漾音樂番茄田園」等，同大家一齊享受田園時光。

大家可以用手機掃描2樓中庭廣場嘅QR Code，化身成小助手玩「『豚』員農莊電子手記」，只要完成任務並集齊4個金豬電子印章，再下載TAIKOO+手機應用程式，及登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可換領含小麥、魔豆或幸運草嘅限定LuLu豬種植罐罐。

此外，會員喺場內指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可將多款LuLu豬嘅限量版夏日禮品，如便攜小風扇同防UV長雨傘，及高達$1,000指定商戶無消費門檻現金券。另外，會員亦可憑積分換領可重用環保飲管套裝；非會員亦可憑$2,000或以上合資格即日電子消費，登記成會員參與獎賞㗎。黛安都打算約埋姊妹，一齊去同LuLu豬來一趟樂田園之旅呀。

本文轉載自《晴報

LuLu豬農莊大門

奇趣雞蛋大「滿」足

奇幻蘑菇屋

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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