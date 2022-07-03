Brentford為什麼是英國最熱門的置業地區之一?



Brentford屬西倫敦大走廊計劃的範圍，位處M4高速公路的開端，沿線為高科技城市群。此外，也是眾多跨國集團總部所在地，例如GSK、Sega、Allianz等，在金融科技、物流、製藥等領域扮演著重要角色。Brentford毗鄰Chiswick、Kew、Ealing及Richmond等多個傳統富人區。居民可輕鬆前往附近一些知名觀光景點，例如Kew Gardens及Richmond Park等皆僅有幾步之遙。該區名校林立，而且附近新建項目極少，因此住宅市場供不應求。

▲ 享受獨特河畔生活品味

耗資5億英鎊的西倫敦大型河畔發展項目



Brentford 受惠於倫敦及 Hounslow 市政府的「社區活化及擴展計劃」，將興建更多住屋、零售及購物熱點，並優化現有的綠化地帶及休憩空間等，將成為更具活力的市鎮。讓居民可以感受到西倫敦優秀河畔活化區之生活。

▲ 10分鐘至Chiswick High Street Shopping

西倫敦全新臨河住宅The Whele



由著名發展商 Ballymore 匠心打造西倫敦市中心The Brentford Project最新一期The Whele，座落於泰晤士河及River Brent 交匯處，並與Kew、Chiswick、Ealing 及 Richmond等傳統富人區為鄰，坐擁優越地利。Brentford 受惠於市政府 5 億英鎊的社區活化計畫，150,000 平方尺的零售空間餐廳、娛樂及購物一應俱全，將購物街與臨河生活緊扣一起，項目售價由£425,000起，預計租賃回報可達5%。

▲ 特色3房戶型露台可同時飽覽翠綠園林及河畔景觀

多元交通配套輕鬆前往市內各處



區內有連接各區的火車線及地鐵線，未來將有地上鐵連接橫貫鐵路及高鐵HS2，地理位置優越。項目步行7分鐘^到Brentford站，乘車約24分鐘^可前往Waterloo。項目亦鄰近Boston Manor地鐵站，乘搭Piccadilly線約30分鐘^可達Leicester Square站。車程僅15分鐘^可到希斯路機場。

▲ 5分鐘直達Brentford Station

名校滙聚 學術氣氛濃厚



該區校網極佳，5英里以內有超過339間中小學校獲Ofsted評為 “Outstanding” 及 “Good” ，包括: Brentford School for Girls、St. Paul’s CoE Primiary等，由項目出發約車程30分鐘^可便捷前往多所倫敦頂尖大學，如倫敦大學學院、帝國理工學院、倫敦國王學院、倫敦政治經濟學院及倫敦藝術大學等。

▲ 市內超過339 間Outstanding 及 Good學校

【倫敦物業投資講座】登記連結：https://bit.ly/3nkn0Le

日期: 2022年 7月9日至10日 (週六 及 週日)

地點: 香港銅鑼灣柏寧酒店 27樓

第一節: 12:00pm – 02:00pm (英文)

第二節: 02:00pm – 04:00 pm (廣東話)

第三節: 04:00pm – 06:00 pm (廣東話)

*親臨活動可免費索取 《英國個人稅及教育指南》乙本，送完即止

任何查詢歡迎Whatsapp : 5226 1138

(特約)