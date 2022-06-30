發揮協同效應囊括多項大獎　團隊專業水平獲肯定

因應客戶對財富管理不斷提升的要求，滙豐鼓勵同事保持革新求變的態度及專業操守，以客戶為中心提供優質財富管理服務。憑藉此信念，滙豐團隊在今屆「傑出財富管理師大獎」中勇奪多項大獎，足證專業水平獲得業界認可。

滙豐香港區個人銀行業務分銷網絡主管楊淑芬表示，作為全球規模最大的銀行和金融機構之一，滙豐致力培訓專業服務團隊，多年來參與「傑出財富管理師大獎」是希望把握機會與業內專才交流，藉此提升財富管理團隊的專業性。



重視員工專業培訓 視像會議突破限制



對今屆再獲理想成績，楊淑芬認為是對滙豐培訓理念及實踐工作的肯定：「滙豐十分重視員工培訓，配合市場變化不斷求變，提供多元化的專業課程，再加上每名同事付出的努力，從而達致『HSBC as ONE』，發揮更大協同效應。」



財富管理師必須要有自我學習的態度，無論是對市場或產品的認識都需要不斷提升，迅速回應市場變化。楊淑芬以數碼化為例：「近年為配合客戶流動理財習慣的改變，滙豐積極投放資源於開發數碼化服務，包括加強網上平台的互動功能，例如同事可透過Zoom與客戶約談，令服務團隊可以突破時間及地域的限制，隨時隨地提供專業的財富管理服務。」

▲ 一眾得獎者與管理層合照。

▲ 楊淑芬表示，今屆參賽代表再度獲得理想成績，是對滙豐培訓理念及實踐工作的肯定。

得獎者感言

李錦基

傑出財富管理師金獎、最佳理財方案獎得主

從事個人財富管理工作不多於3年組別



大學畢業後加入滙豐成為見習培訓生的卓越理財客戶經理李錦基認為，今次得獎是其3年事業生涯的里程碑，除了增強行業發展信心，也推動他從各方面持續增值，期待陪同更多客戶達成人生不同目標，並為業界發展出一分力。

張春琼

傑出財富管理師金獎得主

從事個人財富管理工作─高端客戶組別



入行逾20年的滙豐尚玉客戶行政總監張春琼認為，服務高端客戶挑戰甚大，特別現今數碼時代市場資訊豐富、競爭對手眾多，要突圍並不容易，除了要熟悉自己的業務範疇，更加要令客戶感覺到你的誠意、傳遞你的溫暖，才會贏到客戶的心。

王寶恒

傑出財富管理師銀獎得主

從事個人財富管理工作3年以上組別



從事投資顧問8年，王寶恒認為稱職的財富管理師，最重要是夠靈活彈性。市場在變、產品在變、客戶需要也不時轉變，管理財富需要按照客戶需要，作出最合適的調整，而當中挑戰是如何制定能夠面對市況波動，又能長遠增值的方案。

姚霆鈞

傑出財富管理師銀獎得主

從事個人財富管理工作─高端客戶組別



從事財富管理工作13年的高級財富策劃顧問姚霆鈞，十分重視與客戶建立長遠可持續發展的合作關係，特別是為高端客戶提供度身訂造的財富管理方案，讓財富管理朝着可持續發展的目標前進，從而令彼此都能得益。

歐陽翠婷

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作不多於3年組別



入行接近4年，現職財務策劃副總監的歐陽翠婷認為，一個值得信賴的財富管理師必須剛柔並重，既擁有剛實的相關知識，也要有親切柔和的氣場，因只有真正了解客戶背景，發掘出潛在的理財需要，才能成為對方理財路上的真正夥伴。

林威

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作3年以上組別



入行10年，現職滙豐財務策劃副總裁的林威，向來以同理心為出發點，站在客戶角度了解其財務需要，例如財務計劃包含大量數據及計算，而客戶未必具備專業金融知識，故應將複雜數據轉化為簡潔清晰的圖表，讓客戶更容易理解。

張家恩

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作3年以上組別



從事財富管理工作11年，現職分行助理經理的張家恩，感謝公司對其參賽的全方位支援，以及實現修讀工商管理碩士的計劃。他認為要成為客戶信任的夥伴，必須由心出發從客戶角度制定方向，再配合市場觸覺及專業知識作理性分析。

黃家良

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作─高端客戶組別



從事財富管理工作9年的滙豐尚玉客戶總監黃家良表示，比賽最具挑戰的一環是要從多角度出發，細心考慮客戶事業、家庭、退休以至遺產傳承等不同人生階段的目標，並作出平衡及排序，而方案須有遠見、與國際接軌，又能平衡風險。

余興隆

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作─高端客戶組別



滙豐尚玉客戶總監余興隆在財富管理行業累積了14年經驗，這次參賽讓他有機會與其他同業深入交流學習。由於提供全面財富管理方案需要多方面的專業知識，這次比賽讓他更加堅信未來需要不斷提升專業水平，為日後服務客戶打好根基。



(特約)