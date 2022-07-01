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ARMANI/CASA 東方物語

副刊版 2022/07/01

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剛過去的米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE），除了有傢俬品牌參與外，亦是時裝品牌裏的家品系列直接向傢俬品牌挑戰的競技場。Giorgio Armani（GA）ARMANI/CASA系列在這方

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