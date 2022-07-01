ARMANI/CASA 東方物語 副刊版 2022/07/01 分享： 分享： 剛過去的米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE），除了有傢俬品牌參與外，亦是時裝品牌裏的家品系列直接向傢俬品牌挑戰的競技場。Giorgio Armani（GA）ARMANI/CASA系列在這方 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 2022/06/17 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 米蘭傢俬展 2022 貴精不貴多的 HERMES 2022/06/17 米蘭傢俬展 2022 貴精不貴多的 HERMES 歐化傢俬 歐洲的創意品味 2022/05/13 歐化傢俬 歐洲的創意品味 歐化傢俬立足香港45年誌慶 周年大抽獎巡禮 2021/09/24 歐化傢俬立足香港45年誌慶 周年大抽獎巡禮 at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 2021/08/27 at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 家品 米蘭 消費資訊 消費種類 豪宅