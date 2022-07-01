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DETERMINANT 恤衫大全

副刊版 2022/07/01

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男人的衣櫃，除了西裝、Polo shirt外，最重要的項目定當數到恤衫，筆者身旁就有很多朋友每天上班都要穿上恤衫，因此，消耗量非常大，同時亦因為每個人身高、體重、甚至手部長短不一，他們都會選擇度身訂造

...

欄名 : Fashion

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