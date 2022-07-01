中東卡塔爾豪華康體度假村 主打療養生息住宿 副刊版 2022/07/01 分享： 分享： 養生旅遊是近年的一大趨勢，注重健康的飲食、運動及冥想等活動，讓旅客身心調和休息。最普遍的目的地有峇里、蘇梅，想再豪華一點，不妨選擇中東的卡塔爾。這間新開業的Zulal Wellness Resort， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 麗晶品牌首次登陸越南 富國島最新奢華Resort 2022/05/27 麗晶品牌首次登陸越南 富國島最新奢華Resort 艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 2022/05/06 艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 2022/03/25 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 亞洲最佳女廚師庄司夏子 2022/02/25 亞洲最佳女廚師庄司夏子 兩間東京必吃星級餐廳 2022/02/25 兩間東京必吃星級餐廳 酒店 養生 健身 Resort 卡塔爾 可持續發展