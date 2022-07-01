中東卡塔爾豪華康體度假村 主打療養生息住宿

養生旅遊是近年的一大趨勢，注重健康的飲食、運動及冥想等活動，讓旅客身心調和休息。最普遍的目的地有峇里、蘇梅，想再豪華一點，不妨選擇中東的卡塔爾。這間新開業的Zulal Wellness Resort，

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