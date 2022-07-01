空運4款新作到港 A.Lange & Sohne盡顯日耳曼民族個性 副刊版 2022/07/01 分享： 分享： 作為20世紀德國最傑出的傳記作家埃米爾路德維希（Emil Ludwig），他這樣自評其民族個性--理性、精準、一絲不苟、條理分明……確實，就以德國錶牌朗格（A.Lange & Sohne）的作風為例， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 能源短缺壓力大增 各國紛紛尋求應對方法 2022/06/25 能源短缺壓力大增 各國紛紛尋求應對方法 超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技 2022/06/24 超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技 Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 2022/06/17 Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 2022/06/10 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 超薄技術Piaget 2022/06/03 超薄技術Piaget