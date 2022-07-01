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空運4款新作到港 A.Lange & Sohne盡顯日耳曼民族個性

副刊版 2022/07/01

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作為20世紀德國最傑出的傳記作家埃米爾路德維希（Emil Ludwig），他這樣自評其民族個性--理性、精準、一絲不苟、條理分明……確實，就以德國錶牌朗格（A.Lange & Sohne）的作風為例，

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欄名 : Watch

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