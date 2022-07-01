糖早已被視為壞孩子，可引致肥胖、心臟病和糖尿病，現今再加判一罪，就是可能引致肝癌。美國近三十年發現，女性肝癌有所增加，反之，引致肝癌常見因素，包括乙型肝炎和酗酒，在女性卻有下降趨勢，故此，在九十年代開始進行大型觀察性研究，以查究箇中原委。結果在「NUTRITION 2022」大會公布，經過十八年跟進九萬五百零四位年屆五十至七十九歲的女士（見註），發現其中約百分之七人士，每天飲用一次或以上含糖飲料（Sugar-sweetened Beverages），一次是指約十二安士的汽水或果汁，相對比較另一群組每月三次或以下，患上肝癌的風險比率（Hazard Ratio）是一點七八倍，亦是代表把患肝癌危機增加百分之七十八。這研究結果頗嚇人，尤其在美國巨杯汽水或果汁大行其道，是正常生活一部分，這研究雖未能全面解釋箇中原因，但結果也相當有說服力。對醫生來說，這絕對是對含糖飲料避之則吉的明證，但對慣常用家便要加以解釋。該研究的首席研究員趙龍剛（Long-Gang Zhao）提出，短時間內急速提高血糖可能會引致炎症，但這點仍有待確認。這結果也引發另一癌症病人常見問題，患癌是否便不能吃任何含糖份食品。要知道這研究是單指女性長時期飲用含糖飲料，研究目標是比較增加患肝癌機會，並不能隨便應用於已患癌的病人身上，至今仍沒有充足臨床資料說患癌病人不能吃含糖食品。

其實，醫生多年前已開始停止飲用含糖飲料，要汽水便喝有氣礦泉水，咖啡、茶也不加糖，初時的確不慣，但很快便習以為常。

大家向含糖飲料說再見吧！

註：Zhao etal Nutrition 2022 Abstract OR07-01-22