Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 行政人員版 2022/07/01 分享： 分享： 當開啟Facebook帖子連結時，其URL往往包含追蹤參數，能夠對用戶進行廣告定位。為改善這方面的私隱，Firefox發布最新102版本瀏覽器，新增私隱功能，可設定自動消除URL追蹤參數，防止網站進行 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% 今日 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 2022/06/30 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 2022/06/30 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 2022/06/29 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 2022/06/29 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 科技行業 科技硬件 科技軟件 Facebook 廣告 FireFox