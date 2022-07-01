三星量產3納米芯片 性能較5納米高23%

芯片製造商三星（Samsung）與台積電一直競爭激烈，台積電早前表示，計劃在下半年開始大規模生產3納米芯片。三星不甘後人，昨宣布已開始量產3納米芯片，性能較5納米芯片提升23%。

三星表示，3納米芯片採

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