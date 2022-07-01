三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% 行政人員版 2022/07/01 分享： 分享： 芯片製造商三星（Samsung）與台積電一直競爭激烈，台積電早前表示，計劃在下半年開始大規模生產3納米芯片。三星不甘後人，昨宣布已開始量產3納米芯片，性能較5納米芯片提升23%。 三星表示，3納米芯片採 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 今日 Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 2022/06/30 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 2022/06/30 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 2022/06/29 SpaceX擬部署3萬衛星 亞馬遜函FCC稱有點多 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 2022/06/29 LG收購韓AppleMango 拓電動車充電業務 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 晶片 Samsung