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陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶

政治版 2022/07/01

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第5屆政府任期已結束，其中運輸及房屋局局長陳帆、副局長蘇偉文和政助符傳富同步卸任。運房局社交網站昨發貼文分享團隊餞別相片，3人向同事派「散水餅」，形容是共同分享「過去5年甘苦與共的回憶」。

副局長政助同

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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