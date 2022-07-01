陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 政治版 2022/07/01 分享： 分享： 第5屆政府任期已結束，其中運輸及房屋局局長陳帆、副局長蘇偉文和政助符傳富同步卸任。運房局社交網站昨發貼文分享團隊餞別相片，3人向同事派「散水餅」，形容是共同分享「過去5年甘苦與共的回憶」。 副局長政助同 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 2022/06/30 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 2022/06/29 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 2022/06/28 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 嚴剛檢測曲折離奇 兩日陽性又轉陰 2022/06/27 嚴剛檢測曲折離奇 兩日陽性又轉陰 陳祖恒接替林宣武 掌生產力局 2022/06/25 陳祖恒接替林宣武 掌生產力局 香港 陳肇始 發展局 邱騰華 食物及衞生局 陳帆 運輸及房屋局 商務及經濟發展局 房屋局 何永賢