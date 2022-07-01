日本推動職場多元 促企業准員工做副業 行政人員版 2022/07/01 分享： 分享： 【本報訊】在斜槓族（Slash）的熱潮下，愈來愈多年輕人選擇身兼多職的生活，惟在日本的高壓企業文化中，有不少公司禁止員工發展副業，變相限制了個人發展。有見及此，日本政府將於7月起，要求禁止員工發展副業 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 2022/06/30 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 2022/06/29 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 2022/06/28 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 2022/06/27 招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 工作場所養動物培養員工同理心 2022/06/24 工作場所養動物培養員工同理心 職業生涯 日本 創業 兼職 企業文化 SLASH 日圓