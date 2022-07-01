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日本推動職場多元 促企業准員工做副業

行政人員版 2022/07/01

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【本報訊】在斜槓族（Slash）的熱潮下，愈來愈多年輕人選擇身兼多職的生活，惟在日本的高壓企業文化中，有不少公司禁止員工發展副業，變相限制了個人發展。有見及此，日本政府將於7月起，要求禁止員工發展副業

...

欄名 : Good Job Insight

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