  • 26°C
香港時間 : 2022701日 (五) 04:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不要說分手

行政人員版 04:00 2022/07/01

分享：

分享：

我和太太結婚已差不多30年，如果問我維繫婚姻之道，我會說「不要說離婚」，只要夫婦雙方都不說離婚，婚姻便可維繫下去。

事實上，沒有一對夫婦能像童話故事般快快樂樂地生活下去。生活總會產生一些摩擦，意見總會有分歧的時候，只要大家都不說「分手」，雙手便仍然緊扣。只要大家仍願意維繫關係，雙方仍努力解決問題，總會有出路。

做生意合作夥伴，道理也差不多，只要大家都不說「拆夥」，那麼合作關係便可以維持。當其中一方說要「拆夥」，便覆水難收，即使多有前景的公司，也難以維繫下去；即使曾經「共苦」，即使已苦盡甘來，大家也難以「同甘」。

維持合夥人關係，比維持一段婚姻更難。如果說香港的離婚率有4成的話，搞生意拆夥的機會相信會超過9成。婚姻尚有一紙婚書維繫，可能仍會考慮子女的成長，雙方的家庭，不是說斷便斷，總會多些考慮；搞生意要分手則簡單得多。

搞生意比維繫家庭更複雜。合作經營一盤生意，本來就有賴不同能力和性格的人去互補不足。合夥人之間天生是不同的動物，摩擦衝突自然難免。而且商業上有利益關係和錢銀瓜葛，更易起爭端。但只要坦承溝通，而且堅持不說「分手」，就可以維繫下去。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

最新專欄文章 更多

人間有晴 - 沒有人在乎你的品牌
2022/06/24
沒有人在乎你的品牌
人間有晴 - 品牌要回歸核心價值
2022/06/17
品牌要回歸核心價值
人間有晴 - 柯達和諾基亞的教訓
2022/06/10
柯達和諾基亞的教訓
人間有晴 - 防抄襲 管理層需把關
2022/05/27
防抄襲 管理層需把關
人間有晴 - 訂閱模式 媒體出路
2022/05/20
訂閱模式 媒體出路

上一篇文章

蝦堡系列×迷你兵團2登陸麥當勞 限時換領「Minions抱抱籃」

下一篇文章

日本推動職場多元 促企業准員工做副業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？