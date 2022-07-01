我和太太結婚已差不多30年，如果問我維繫婚姻之道，我會說「不要說離婚」，只要夫婦雙方都不說離婚，婚姻便可維繫下去。

事實上，沒有一對夫婦能像童話故事般快快樂樂地生活下去。生活總會產生一些摩擦，意見總會有分歧的時候，只要大家都不說「分手」，雙手便仍然緊扣。只要大家仍願意維繫關係，雙方仍努力解決問題，總會有出路。

做生意合作夥伴，道理也差不多，只要大家都不說「拆夥」，那麼合作關係便可以維持。當其中一方說要「拆夥」，便覆水難收，即使多有前景的公司，也難以維繫下去；即使曾經「共苦」，即使已苦盡甘來，大家也難以「同甘」。

維持合夥人關係，比維持一段婚姻更難。如果說香港的離婚率有4成的話，搞生意拆夥的機會相信會超過9成。婚姻尚有一紙婚書維繫，可能仍會考慮子女的成長，雙方的家庭，不是說斷便斷，總會多些考慮；搞生意要分手則簡單得多。

搞生意比維繫家庭更複雜。合作經營一盤生意，本來就有賴不同能力和性格的人去互補不足。合夥人之間天生是不同的動物，摩擦衝突自然難免。而且商業上有利益關係和錢銀瓜葛，更易起爭端。但只要坦承溝通，而且堅持不說「分手」，就可以維繫下去。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》