蝦堡系列×迷你兵團2登陸麥當勞 限時換領「Minions抱抱籃」

麥當勞不時會令食客有驚喜，黛安收到風，即日起麥當勞再度以趣怪嘅迷你兵團為主題，推出經典「滋味蝦堡」、清新「菠蘿蝦堡」和雙重脆味嘅「魚柳蝦堡」，仲有全新Shake Shake薯條粟米湯味調味粉、香蕉朱古力批等美食，麥當勞甜品站亦會推出夏日限定甜品「呂宋芒果系列」㖭。

「蝦堡系列」用咗泰國直送嘅彈牙蝦餅，配合惹味千島醬和芥末醬製成，帶來夏日海洋滋味。「滋味蝦堡」必定可以滿足味蕾；「菠蘿蝦堡」則以原片菠蘿和蛋黃醬作點綴；至於「魚柳蝦堡」就用可持續發展區域嘅西北太平洋深海狹鱈魚製成，口感豐富。而家仲有全新「點只兵兵二人餐」，套餐包括2款主食、中薯條2包及中汽水2杯，大家一定要試下。

今次系列除咗用迷你兵團包裝盛載，麥當勞更推出「Minions抱抱籃」，即日起麥當勞親子會會員可優先獨家以麥當勞App電子優惠券，買任何食品加$78換購。

另外，即日起至8月18日，買麥當勞開心樂園餐仲可隨機獲贈1款「迷你兵團2」玩具，12款玩具會輪流推出，首周登場係小小超，佢會變身蝦碌機師和大腳怪飛人，造型相當可愛，玩具數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報》

▲ Minions抱抱籃

▲ 大腳怪飛人小小超