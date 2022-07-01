習視察科學園 彭麗媛訪戲曲中心 霍啟剛：象徵支持港創科 中華文化藝術 政治版 2022/07/01 分享： 分享： 國家主席習近平及夫人彭麗媛昨抵港後，「兵分兩路」視察，習近平前往科學園，彭麗媛則到訪西九文化區戲曲中心，與演員、樂團交流，並向戲曲中心送上傳統戲曲作品結集《古本戲曲叢刊》。 立法會體育、演藝、文化及出版 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 回歸25周年專版 相關文章 陳國基與習同場 料可宣誓 今日 陳國基與習同場 料可宣誓 習問候董建華 讚梁振英傾心盡力 今日 習問候董建華 讚梁振英傾心盡力 最高規格護送 「五人箭」開路 今日 最高規格護送 「五人箭」開路 你可能感興趣 陳國基與習同場 料可宣誓 今日 01:00 陳國基與習同場 料可宣誓 習問候董建華 讚梁振英傾心盡力 今日 01:00 習問候董建華 讚梁振英傾心盡力 最高規格護送 「五人箭」開路 今日 01:00 最高規格護送 「五人箭」開路 習近平 西九文化區 故宮文化博物館 霍啟剛 香港科學園 戲曲中心 七一回歸