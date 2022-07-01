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習視察科學園 彭麗媛訪戲曲中心

霍啟剛：象徵支持港創科 中華文化藝術

政治版 2022/07/01

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國家主席習近平及夫人彭麗媛昨抵港後，「兵分兩路」視察，習近平前往科學園，彭麗媛則到訪西九文化區戲曲中心，與演員、樂團交流，並向戲曲中心送上傳統戲曲作品結集《古本戲曲叢刊》。

立法會體育、演藝、文化及出版

...

報道系列 : 回歸25周年專版

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習近平 西九文化區 故宮文化博物館 霍啟剛 香港科學園 戲曲中心 七一回歸

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