鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 副刊版 2022/07/02 分享： 分享： 籠統認識一個地方，可從主要景點或建築着手，但深入了解，最好就是從民生小店及社區發掘及探索。源自2017年的「城市閘誌」社區藝術計劃，今年踏足3個新地區，以佐敦、鰂魚涌和筲箕灣為創作根據地，透過鐵閘畫作 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 今日 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 2022/06/29 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 2022/06/25 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 2022/06/18 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 2022/06/18 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 展覽 繪畫 小店 鰂魚涌 佐敦 筲箕灣 尼泊爾 Local Tour