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鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情

副刊版 2022/07/02

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籠統認識一個地方，可從主要景點或建築着手，但深入了解，最好就是從民生小店及社區發掘及探索。源自2017年的「城市閘誌」社區藝術計劃，今年踏足3個新地區，以佐敦、鰂魚涌和筲箕灣為創作根據地，透過鐵閘畫作

...

欄名 : 本地遊

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