挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1

為慶祝香港回歸25周年，香港挪亞方舟推出特別門票優惠，由即日至8月31日，所有人士門票買2送1，如香港身份證號碼包含連續「25」兩個字，即享門票買1送1優惠。

遊客的香港身份證號碼必須包含「25」連續數

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