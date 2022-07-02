挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 副刊版 2022/07/02 分享： 分享： 為慶祝香港回歸25周年，香港挪亞方舟推出特別門票優惠，由即日至8月31日，所有人士門票買2送1，如香港身份證號碼包含連續「25」兩個字，即享門票買1送1優惠。 遊客的香港身份證號碼必須包含「25」連續數 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 今日 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 2022/06/29 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 2022/06/25 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 2022/06/18 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 2022/06/18 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 遊戲 親子活動 遊樂場 馬灣 挪亞方舟