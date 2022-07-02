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city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場

副刊版 2022/07/02

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$5,200大吟釀是甚麼玩法？那是因為熟成了28年的緣故。這瓶由天壽酒造出品，名為掌上明珠的熟成大吟釀（右圖），全球限量300瓶。1993年，當藏主的千金誕生，他便仿效女兒紅的做法，將該年的大吟釀冷藏

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欄名 : 新鮮熱辣

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2022/06/30
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