city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 副刊版 2022/07/02 分享： 分享： $5,200大吟釀是甚麼玩法？那是因為熟成了28年的緣故。這瓶由天壽酒造出品，名為掌上明珠的熟成大吟釀（右圖），全球限量300瓶。1993年，當藏主的千金誕生，他便仿效女兒紅的做法，將該年的大吟釀冷藏 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 2022/06/30 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 2022/06/29 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 2022/06/27 富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 2022/06/25 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 2022/06/25 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 清酒 日本 city'super 飲食資訊 生蠔 品牌 中環 尖沙咀 沙田 銅鑼灣