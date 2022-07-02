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土地供應不足 致樓價高企

置業家居 2022/07/02

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本港回歸25年以來，雖然樓價有上有落，但仍累升達1.3倍，有地產界人士指出，由於多年來本港土地供應失衡，新建房屋數量，未能追上市場需求，加上由2008年起出現的低息環境，就算期間政府推出多項辣招，但仍

...

欄名 : 封面故事

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