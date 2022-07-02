土地供應不足 致樓價高企 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 本港回歸25年以來，雖然樓價有上有落，但仍累升達1.3倍，有地產界人士指出，由於多年來本港土地供應失衡，新建房屋數量，未能追上市場需求，加上由2008年起出現的低息環境，就算期間政府推出多項辣招，但仍 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 今日 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 今日 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 回歸25載 細數「新盤之最」 精選10件地產界大事回顧 今日 精選10件地產界大事回顧 你可能感興趣 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 今日 01:00 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 今日 01:00 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 01:00 回歸25載 細數「新盤之最」 最新專欄文章 更多 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 今日 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 精選10件地產界大事回顧 今日 精選10件地產界大事回顧 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 回歸25載 細數「新盤之最」 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 今日 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 霸菱方偉昌 景順趙耀庭 港股下半年迎反彈 吼穩增長+加息受惠板塊 2022/06/27 霸菱方偉昌 景順趙耀庭 港股下半年迎反彈 吼穩增長+加息受惠板塊 土地供應