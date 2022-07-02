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97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍

置業家居 2022/07/02

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本港樓價於回歸25年間累升1.3倍，不少在1997年入伙的屋苑，甚至以「摸頂價」購入的屋苑，多年來樓價均錄得增長，並升穿1997年水平。

據統計於1997年至少有12個大型屋苑入伙，當中包括天水圍嘉湖山

...

欄名 : 封面故事

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