97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 本港樓價於回歸25年間累升1.3倍，不少在1997年入伙的屋苑，甚至以「摸頂價」購入的屋苑，多年來樓價均錄得增長，並升穿1997年水平。 據統計於1997年至少有12個大型屋苑入伙，當中包括天水圍嘉湖山 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 今日 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 土地供應不足 致樓價高企 今日 土地供應不足 致樓價高企 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 回歸25載 細數「新盤之最」 精選10件地產界大事回顧 今日 精選10件地產界大事回顧 你可能感興趣 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 今日 01:00 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 土地供應不足 致樓價高企 今日 01:00 土地供應不足 致樓價高企 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 01:00 回歸25載 細數「新盤之最」 最新專欄文章 更多 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 今日 回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 精選10件地產界大事回顧 今日 精選10件地產界大事回顧 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 回歸25載 細數「新盤之最」 土地供應不足 致樓價高企 今日 土地供應不足 致樓價高企 霸菱方偉昌 景順趙耀庭 港股下半年迎反彈 吼穩增長+加息受惠板塊 2022/06/27 霸菱方偉昌 景順趙耀庭 港股下半年迎反彈 吼穩增長+加息受惠板塊 中原地產 愉景新城 東港城 浪翠園 沙田第一城