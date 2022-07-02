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精選10件地產界大事回顧

置業家居 2022/07/02

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本港回歸25年，樓市歷盡高低起跌，本刊是次精選10件地產界大事，與大家逐一回顧。

1. 八萬五建屋計劃

97年回歸後不久，時任特首董建華於其首份施政報告中，推出八萬五建屋計劃，提出每年供應不少於8.5萬個

...

欄名 : 封面故事

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