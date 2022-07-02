回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？

香港回歸25年，期間樓價亦歷盡高低起跌，由97年金融風暴、03年沙士、08年金融海嘯，到近期的新冠疫情，雖然曾一度累跌七成，但最終亦能拾級而上，累升達1.3倍，增幅遠超同期人工加幅，甚至通脹。

近年本港

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