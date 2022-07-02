回歸25年 香港樓價爆升1.3倍 人工增幅能否追得上？ 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 香港回歸25年，期間樓價亦歷盡高低起跌，由97年金融風暴、03年沙士、08年金融海嘯，到近期的新冠疫情，雖然曾一度累跌七成，但最終亦能拾級而上，累升達1.3倍，增幅遠超同期人工加幅，甚至通脹。 近年本港 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 土地供應不足 致樓價高企 今日 土地供應不足 致樓價高企 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 今日 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 回歸25載 細數「新盤之最」 精選10件地產界大事回顧 今日 精選10件地產界大事回顧 你可能感興趣 土地供應不足 致樓價高企 今日 01:00 土地供應不足 致樓價高企 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 今日 01:00 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 01:00 回歸25載 細數「新盤之最」 最新專欄文章 更多 精選10件地產界大事回顧 今日 精選10件地產界大事回顧 回歸25載 細數「新盤之最」 今日 回歸25載 細數「新盤之最」 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 今日 97年入伙屋苑個個升 愉景新城2期樓價漲1.13倍 土地供應不足 致樓價高企 今日 土地供應不足 致樓價高企 霸菱方偉昌 景順趙耀庭 港股下半年迎反彈 吼穩增長+加息受惠板塊 2022/06/27 霸菱方偉昌 景順趙耀庭 港股下半年迎反彈 吼穩增長+加息受惠板塊 年金