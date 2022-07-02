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玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心

置業家居 2022/07/02

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28樓D室 實用面積283平方呎 1房

由佳寧娜及宏達發展的佳悅日前首度開放1房經改動連裝修示範單位，單位以28樓D室為藍本。該示範單位內，發展商刻意在玄關位置設了一面鏡子，方便出門前整理儀容，又做了一

...

欄名 : 新盤速遞

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