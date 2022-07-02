玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 28樓D室 實用面積283平方呎 1房 由佳寧娜及宏達發展的佳悅日前首度開放1房經改動連裝修示範單位，單位以28樓D室為藍本。該示範單位內，發展商刻意在玄關位置設了一面鏡子，方便出門前整理儀容，又做了一 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 相關文章 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 今日 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 你可能感興趣 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 今日 01:00 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 最新專欄文章 更多 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 今日 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 2022/06/25 長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 屯門NOVO LAND第1A期主打中小型戶 短期內出擊 2022/06/25 屯門NOVO LAND第1A期主打中小型戶 短期內出擊 日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 2022/06/11 日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 2022/06/11 屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 一手市場