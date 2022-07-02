佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起

由佳寧娜及宏達發展的長沙灣佳悅，於周三（29日）公布首張價單涉50伙，最高折扣額達樓價6%，折實入場價由$345.92萬起，不單止為今年同區新盤入場價最低，首批折實價更全數低於$600萬，料下周末展開

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