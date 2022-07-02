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CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大

置業家居 2022/07/02

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中原城市領先指數（CCL）最新報181.35點（根據6月20日至6月26日簽訂的正式買賣合約，6月6日至6月12日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升1.13%，升幅為12周最大。

4區樓價3升1跌，當中九

...

欄名 : 5分鐘速讀

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