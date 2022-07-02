CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報181.35點（根據6月20日至6月26日簽訂的正式買賣合約，6月6日至6月12日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升1.13%，升幅為12周最大。 4區樓價3升1跌，當中九 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 2022/06/25 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 2022/06/18 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 2022/06/11 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 2022/06/04 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 按周微跌0.38% CCL最新報181.15點 2022/05/28 按周微跌0.38% CCL最新報181.15點 CCL 中原地產