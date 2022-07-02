回歸25載 樓市、經濟穩步前行

執筆一刻正值香港回歸二十五周年慶典的前夕，回歸25載，香港經歷大大小小的風浪，從1997亞洲金融風暴、2000年科網股爆破、2003年沙士大爆發、2008年環球金融海嘯、2010年的歐洲債務危機、2014年佔中事件、2018年的中美貿易戰、2019年社會事件以至過去兩年的疫情，縱使如此，過去廿五年香港經濟不單沒有「走樣」，樓市基礎更見穩固。

新近差餉物業估價署公有最新5月份的私人住宅樓價指數，5月份樓價再度回落，較上稍微回落0.34%，而累計今年首5個月樓價稍為回落3%。回顧過去25年的私人住宅樓價指數變化，在1997年7月回歸，當月的整體樓價指數為167.2，而最新公布2022年5月份的樓價指數為384.4，期間樓價升幅為1.3倍。

香港國際金融中心地位未見動搖

過去的四分一世紀，雖然經歷不少的難關，但香港在國家支持下仍然穩步發展，作為內地經濟的南大門，香港成功把握地理優勢，再加上國家惠港政策，包括2003年CEPA（更緊密經貿關係安排）、同年的港澳自由行政策、及至2009年起香港大力發展離岸人民幣業務發展，目前香港已發展成為離岸人民幣中心、2014年的「滬港通」以至2016年的「深港通」，大大提高香港股市地位，亦令香港股市一直成為全球IPO上市集資的領導地位。

再者從香港經濟表現來看，香港經濟發展不單沒有「走樣」，仍然穩步增長，以國民生產總值（GDP）來看，在1997年香港本地生產總值為$13,730億，去年本地生產總值已接近$28,700億，期間升幅達1.1倍，人均生產總值亦由$21.1萬增加至$38.7萬，在去年的國際基金組織的數據，香港的全球排名仍然是20名以內。

事實上香港國際金融中心地位未有動搖，在1997年香港上市公司的數目只有619家，目前已增加至2,500多家，增幅逾3倍，上市公司總市值由$3.2萬億增至約$38萬億，增長近11倍。存款數字由1997年約$26,000億港元，增至2022年約$153,000億港元，增幅近5倍。

太古城樓價 25年漲價1倍

經濟數據平穩發展的同時，樓價升幅又是否過於離地，雖然整體25年的樓價升幅為1.3倍，不過事實上不少屋苑的升幅是不及1倍，以天水圍嘉湖山莊為例，當年發展商以呎價$8,000推售，以時至今日，嘉湖山莊的平均呎價僅$1.1萬至$1.2萬，升幅僅約50%，至於港島龍頭屋苑太古城，1997年平均呎價僅$1萬，目前平均呎價約$2萬，升幅達1倍。

整體而言，過去25年樓價的升幅，基本上同超級市場的物價升幅相若，在1997年8罐可樂賣$22，最新賣$38，升幅僅七成多，不過1997年一罐五香肉丁賣$5，但最新售價是$18，升幅達2.6倍，這樣來看25年來樓價升幅尚算平穩。

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▲ 回歸25載，香港經歷大大小小的風浪，經濟不單沒有「走樣」，樓市基礎更見穩固。（本刊攝影組）