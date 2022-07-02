倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 英國倫敦Zone 2的Clapham區位置便利之餘，環境清幽寧靜，向來吸引年輕專業人士及中產家庭進駐。是次介紹的樓花項目The Residence，只設有29個1至3房單位，樓花期僅3個月，當中1房戶 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 2022/06/25 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 2022/06/18 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 2022/06/11 倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 2022/06/04 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 2022/05/28 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 倫敦 英國 海外物業 英鎊