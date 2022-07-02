倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高

英國倫敦Zone 2的Clapham區位置便利之餘，環境清幽寧靜，向來吸引年輕專業人士及中產家庭進駐。是次介紹的樓花項目The Residence，只設有29個1至3房單位，樓花期僅3個月，當中1房戶

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