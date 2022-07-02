Tefal全新衣物護理機 除皺、消毒、乾衣三合一

新冠疫情仍未完全消退下，細菌消毒容易依附在每日的衣物、手袋上的污漬，加上香港人工時長，難以抽空進行整理、消毒，品牌全新推出的衣物護理機，讓大家一次過解決除皺、消毒、乾衣三大煩惱！

Tefal Care

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