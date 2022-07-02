Tefal全新衣物護理機 除皺、消毒、乾衣三合一 置業家居 2022/07/02 分享： 分享： 新冠疫情仍未完全消退下，細菌消毒容易依附在每日的衣物、手袋上的污漬，加上香港人工時長，難以抽空進行整理、消毒，品牌全新推出的衣物護理機，讓大家一次過解決除皺、消毒、乾衣三大煩惱！ Tefal Care ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 今日 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面 2022/06/25 ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面 Samsung全新Lifestyle TV生活系列 注入NFT藝術元素 2022/06/25 Samsung全新Lifestyle TV生活系列 注入NFT藝術元素 全新曲面電競顯示器Odyssey Neo G8 高清顯示遊戲畫面 2022/06/11 全新曲面電競顯示器Odyssey Neo G8 高清顯示遊戲畫面 SAMSUNG新雪櫃系列機身自主配搭 大玩Max and Match 2022/06/11 SAMSUNG新雪櫃系列機身自主配搭 大玩Max and Match 家電