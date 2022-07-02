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Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水

置業家居 2022/07/02

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炎炎夏日，需要為身體注入充足水份，而且在疫情下水份也尤其重要，一部水機是為身體長效補水的好幫手！

品牌全新推出的冷熱水機細緻精巧，適合小家庭及辦公室使用。它採用2200W高功率快速加熱，用家只需在水箱內

...

欄名 : 影音家電

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