回歸25載 一國兩制本質保持不變

25年前，作為600多萬香港市民的一分子，我仍然清楚記得1997年7月1日回歸時的交接儀式。當時，沒有多少人能確切回答一國兩制將會如何運作並取得成果，畢竟這是一項前所未有的制度；那一刻，我為我們快將踏上新的征程、可以成為自己命運的主人而感到期待和興奮，但同時又對未來的不可預知，感到有點忐忑。

不同人對一國兩制的含義，有不同的理解。很多人認為是兩個分隔的制度、兩者完全分開，且永不改變；另一些人則認為，這是把一個國家、兩個邊界和兩地人民聯繫在一起的制度。

在1997年，香港在管治方面沒甚經驗，可說是新手一名。盡管基本法釐定了基礎，但就像其他事情一樣，政府管治需要實踐，而不是僅僅從理論上學習。我在1998年擔任立法會議員一職，有幸與政府一起實踐行政管治和領導，在接下來的幾年，大家都學到很多。

融合中西文化 與內地緊密聯繫

回望過去四分一世紀香港的發展狀況，我們的城市愈發成熟，但亦有好有壞、有起有落，時而平靜、時而有戲劇性般的事件發生；經過25個寒暑，香港亦變得「年長」，1997年60歲或以上人口佔全港人口的14.5%，至去年年中已接近28%。

香港的獨特之處，是我們有很大的包容性，能夠融合中西文化和特色，不斷發展令社會變得富裕和繁榮。

據世界銀行數據顯示，我們的人均GDP從26,632美元增加到41,644美元，增長56%，比世界的人均水平高出3倍多。

這20多年來，我們與國家的聯繫愈加緊密。我們的鐵路系統發展成熟，由1997年時的3條路綫，發展至今有10條路綫、98個車站，部分更能直達深圳；高鐵系統及港珠澳大橋，令香港與內地直接連接起來；回歸以來，有逾150萬人從內地移居香港，佔目前本港人口約兩成。

主動拉近與國家關係 加速融合

一些人有錯覺，誤以為是內地把自己「推」到香港，實際上卻是香港主動「拉」近與國家的關係。2003年「沙士」期間，香港經濟低迷，時任行政長官董建華飛到北京尋求中央協助，解決我們的經濟困難，自此內地消費者可以更便利來到香港旅遊消費，亦加速我們與內地經濟和社會方面的融合。

今天，內地公司佔香港股票市場約8成市值，並成為香港新股上市的主要動力；經濟方面，自1985年起，內地一直是我們的最大貿易夥伴，也是長期以來為我們的最大商品供應地，作為頂尖金融中心的香港，亦擁有全球最大的離岸人民幣市場；在人員交往方面，疫情前每天有約30萬人及27,000名學生往返香港與內地。

當灣區先行者 繁榮都市充滿活力

香港在這25年的轉變甚大，但一國兩制的核心本質卻始終保持不變。我們依然擁有特殊貿易地位、獨立的司法和貨幣、資訊亦自由流動；香港擁有約750萬人口，在未來不單為自身，更為國家及14億人民的利益以至其他需要，發揮關鍵作用。在這樣的情況下，一國兩制的模式將必繼續運作，以及延伸至2047年後。我們在過去的20多年經歷眾多風浪、克服了一波又一波的危機，我深信我們有能力應對未來的任何挑戰。

粵港澳大灣區某程度上可說是國家經濟改革開放的重要試驗場所，當中不少環節透過香港的資本市場推動和互動，香港本身的制度、規則、法規與標準，亦可在當中發揮不同功能、扮演着重要的先行者角色。

作為全球金融、貿易和商業的重要城市，香港可協助國家進一步融入全球市場；長久以來，香港乃通往中國內地的門戶，亦扮演着國家與世界其他地方連繫之橋樑。

就如一位剛滿25歲的人士，香港仍要面對並解決很多問題。總的來說，我認為香港已蓬勃發展，並邁向成為我們引以自豪、充滿活力的繁榮都市。

▲ 香港的獨特之處，是我們有很大的包容性，能夠融合中西文化和特色，不斷發展令社會變得富裕和繁榮。（資料圖片）