保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 國際版 2022/07/02 分享： 分享： 美國最高法院推翻近50年歷史的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決，不再承認墮胎權受憲法保護，容許州份自由制定墮胎法案。總統拜登（Joe Biden）批評裁決使美國倒退150年，支持者卻形容是重新 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 2022/06/25 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓 2022/06/18 難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 2022/06/17 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 美國 政治 特朗普 拜登 生育 法官 列根