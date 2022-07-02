保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕

美國最高法院推翻近50年歷史的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決，不再承認墮胎權受憲法保護，容許州份自由制定墮胎法案。總統拜登（Joe Biden）批評裁決使美國倒退150年，支持者卻形容是重新

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