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分享「打呔」照 李家超：未來更需妻扶助

政治版 2022/07/02

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特首李家超昨正式宣誓上任，首天便推出Facebook、Instagram和微博共3個社交平台帳戶，更分享太太林麗嬋為其「打呔」的相片，藉以感謝太太多年來在背後默默支持，以及替他照顧家庭。

3社交平台開戶

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撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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政治 李家超 社交平台 Facebook 微博 Instagram 林麗嬋

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