分享「打呔」照 李家超：未來更需妻扶助 政治版 2022/07/02 分享： 分享： 特首李家超昨正式宣誓上任，首天便推出Facebook、Instagram和微博共3個社交平台帳戶，更分享太太林麗嬋為其「打呔」的相片，藉以感謝太太多年來在背後默默支持，以及替他照顧家庭。 3社交平台開戶 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 2022/07/01 陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 2022/06/30 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 2022/06/29 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 2022/06/28 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 嚴剛檢測曲折離奇 兩日陽性又轉陰 2022/06/27 嚴剛檢測曲折離奇 兩日陽性又轉陰 政治 李家超 社交平台 Facebook 微博 Instagram 林麗嬋