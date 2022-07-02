林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位

新任律政司司長林定國強調，普通法是支撑一國兩制下資本主義制度的基礎之一，須繼續善用一國兩制獨特優勢，積極發揮普通法制度長處，提升自身競爭力，鞏固香港作為國際樞紐地位。

對於國家主席習近平認同香港保持普通

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