林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 政治版 2022/07/02 分享： 分享： 新任律政司司長林定國強調，普通法是支撑一國兩制下資本主義制度的基礎之一，須繼續善用一國兩制獨特優勢，積極發揮普通法制度長處，提升自身競爭力，鞏固香港作為國際樞紐地位。 對於國家主席習近平認同香港保持普通 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 回歸25周年專版 相關文章 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 今日 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 今日 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 4副局長2政助 過渡今屆政府 今日 4副局長2政助 過渡今屆政府 你可能感興趣 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 今日 01:00 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 今日 01:00 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 4副局長2政助 過渡今屆政府 今日 01:00 4副局長2政助 過渡今屆政府 政治 律政司 林定國 政務司 陳國基 疫情 習近平 一國兩制 警務處 李家超