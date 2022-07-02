習：駐港部隊任務繁重 責任重大 政治版 2022/07/02 分享： 分享： 身兼中央軍委主席的國家主席習近平昨日離港前，到位於中環的解放軍駐港部隊軍營視察。他提到，香港正處於由治及興的關鍵時期，駐港部隊任務繁重、責任重大。 習近平昨早11時半，去到軍營會見駐港部隊官兵代表，並且 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 回歸25周年專版 相關文章 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 今日 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 今日 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 4副局長2政助 過渡今屆政府 今日 4副局長2政助 過渡今屆政府 你可能感興趣 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 今日 01:00 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 今日 01:00 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 4副局長2政助 過渡今屆政府 今日 01:00 4副局長2政助 過渡今屆政府 政治 習近平 香港 中環 軍事 基本法 一國兩制 解放軍 中央軍委