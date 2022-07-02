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習：駐港部隊任務繁重 責任重大

政治版 2022/07/02

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身兼中央軍委主席的國家主席習近平昨日離港前，到位於中環的解放軍駐港部隊軍營視察。他提到，香港正處於由治及興的關鍵時期，駐港部隊任務繁重、責任重大。

習近平昨早11時半，去到軍營會見駐港部隊官兵代表，並且

...

報道系列 : 回歸25周年專版

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