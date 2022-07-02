4副局長2政助 過渡今屆政府

政府昨公布任命今屆首批副局長及政治助理，全部均由上屆政府過渡且有政黨背景，當中4名副局長為陳百里、陳浩濂、何啟明和胡健民；以及2名政助葉俊廉和張進樂。

特首李家超昨日已為特首辦主任葉文娟，及上述6名副局

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