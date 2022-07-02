4副局長2政助 過渡今屆政府 政治版 2022/07/02 分享： 分享： 政府昨公布任命今屆首批副局長及政治助理，全部均由上屆政府過渡且有政黨背景，當中4名副局長為陳百里、陳浩濂、何啟明和胡健民；以及2名政助葉俊廉和張進樂。 特首李家超昨日已為特首辦主任葉文娟，及上述6名副局 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 回歸25周年專版 相關文章 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 今日 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 今日 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 今日 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 你可能感興趣 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 今日 01:00 李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 今日 01:00 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 今日 01:00 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 政治 教育局 陳茂波 民建聯 李家超 財政司 發展局 保安局 工聯會 楊潤雄