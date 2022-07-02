李家超：訂政策藍圖 增青年上流空間 正視房屋土地問題 精準控疫強化醫療系統 政治版 2022/07/02 分享： 分享： 第6任特首李家超昨日在就職禮上表示，將正視房屋土地問題，也會以科學，精準管控新冠疫情，強化醫療系統應變能力，更表明將制定青年政策及發展藍圖，增加青年上流空間。 國家主席習近平昨日會見李家超時表示，中央對 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 回歸25周年專版 相關文章 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 今日 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 今日 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 4副局長2政助 過渡今屆政府 今日 4副局長2政助 過渡今屆政府 你可能感興趣 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 今日 01:00 林定國：善用一國兩制 鞏港國際樞紐地位 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 今日 01:00 習：駐港部隊任務繁重 責任重大 4副局長2政助 過渡今屆政府 今日 01:00 4副局長2政助 過渡今屆政府 政治 李家超 習近平 疫情 香港 大灣區 基本法 一國兩制 人大常委 一帶一路