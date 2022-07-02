第6任特首李家超昨日在就職禮上表示，將正視房屋土地問題，也會以科學，精準管控新冠疫情，強化醫療系統應變能力，更表明將制定青年政策及發展藍圖，增加青年上流空間。

國家主席習近平昨日會見李家超時表示，中央對

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