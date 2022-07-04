政策天天變，而且一變就立即生效。對要準備行程的人而言，實在措手不及，後來惟有像對待做核酸一樣，把這些變故視作平常。不用計劃了，看到當時政策才算。

所說的放鬆管制，先是宣布由外地（包括香港）進入中國境內，由以往普遍十四加七（即十四天酒店硬隔離加上七天居家觀察）突改為七加三，省了近一半時間，當就令等得太久想回中國的人蠢蠢欲試。當然，以香港的例子而言，主要瓶頸還是沒有足夠的交通能成行，過深圳或珠海的配額極難搶到。

另外是所謂「摘星」，即把之前有疫症地區行程史的人，在出行碼上加上星號，變成一種出行限制-這標注制度也突然取消，即令譬如一直帶星的上海人都可放行，自由去其他省市不用隔離，兩突如其來的利好消息，都大大催谷整個出差出行旅遊經濟。

但一出門，去到其他城市，上海人就發現，原來很多城市根本已復原（依然有些不被廣泛報道但封了也很長時間的城市，如丹東等，未有好轉）。上海則仍要七十二小時內核酸證明才能出入場所和上班。雖說是六月二十九日放寬重開堂食，但飲食界發來的申請復業文件可看到，要提供諸多證明及信件，寫各種理由申批，員工要天天核酸，才能勉強開業，可知餐飲重開不易。

譬如有幾個高級商場的飲食樓層，人都沒一個，不因還未能堂食不開門，而是早前已頂不住永遠關店了。

現階段陸續放鬆，但上海人想外出旅遊也要頗多手續，譬如要事先上網在目的地的程式上，登記旅遊信息，住酒店要簽申報書，有些去到該目的地城市還要做核酸。但善忘的人，聽着可以重新出門，感覺已像皇恩大赦一樣了。